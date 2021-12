Bakan Gül: e-Tebligat ile 2021 yılında 1 milyar TL tasarruf sağlandı (2)

`AK PARTİ´NİN KAPISI HERKESE AÇIK´

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi program için geldiği Adana´da, AK Parti 95´inci Danışma Meclisi Toplantısı´na katıldı. Toplantıda Bakan Gül´ün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, parti ilçe başkanları ve üyeleri de yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun vaatlerini yerine getirmediğini savundu. AK Parti'li Sarıeroğlu ise Türkiye´ye her yönden tuzaklar kurulduğunu ancak ülkenin her işten alnının akıyla çıktığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül ise AK Parti´nin kapısının herkese açık olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"AK Parti hangi görüşten, hangi düşünceden olursa olsun bu ülkenin bütün vatandaşlarına gönlünü açmış bir siyasettir. Bu kapı herkese açıktır. Bu partinin tabelasını milletimiz açmıştır, bu tabelayı indirmek isteyenler oldu ama unuttukları bir şey vardı; o hesapla kasetle değil milletle geldi, milletle yol yürüdü. Milletle yol yürüyen, onunla berabere olan hiçbir harekete kimse rol yapamaz. Bu partiyi kapatmak için üstümüze 15 Temmuz ile Kobani ile yetmedi yedi düvel üstümüze geldiler ama başaramayacaklar. Bu yol hak yoludur. Türkiye´nin kaderini, geleceğini dışarısı değil Türkiye belirler. Onlar işte şimdi 'AK Parti, Türkiye tökezliyor' diye düşünüyorlar. Unuttukları bir şey var, Recep Tayyip Erdoğan 'Bitti' demeden bitmez. Adana, Türkiye, 'Bitti' demeden bitmez."Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

