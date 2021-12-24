Adanaspor - Kocaelispor: 2-0

Can ÇELİK / ADANA, (DHA) -
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Cemal Alpay, Mehmet Şengül
ADANASPOR: Karacıc Isaac, Evren, Roche (Dk. 90+6 Kıngsley), Uğurcan, Benasser, Celil (Dk. 90+6 Rüştü), Hıfsullah İsmail, Ahmethan (Dk. 83 Kadir), Fıratcan, Tetteh (Dk. 77 Bruns)
KOCAELİSPOR: Korcan Dıogo, Mehmet, Atila, Alpay, Omolo (Dk. 71 Mandjeck), Semih (Dk. 76 Mevlüt), Dıop (Dk. 84 İsa), Pereıra (Dk. 46 Tısdell), Benhur, Yiğitali (Dk. 46 Kubilay)
GOLLER: Dk. 19 Roche, Dk. 90+2 Fıratcan (Adanaspor)
KIRMIZI KART: Dk.87 Tısdell (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Celil (Adanaspor), Mehmet, Semih, Omolo, Mandjeck, Tısdell (Kocaelispor)
Spor Toto 1'inci Lig 19´uncu hafta maçında Adanaspor, sahasında Kocelispor´u 2-0 mağlup etti.
7´nci dakikada Pereira´nın pasında topu kontrol eden Yiğitali, ceza yayı önünden sert vurdu. Karacic sağ çaprazdan topu kornere çeldi.
14´üncü dakikada Adanaspor atağında İsmail rakipten topu çalarak rakip sahaya ilerledi. İsmail´in ara pasında topla buluşan Fıratcan´ın gelişine vuruşu kaleci Korcan´da kaldı.
19´uncu dakikada Adanaspor´un sağdan korner atışında Celil ortayı yaptı. Gelen topa Roche altı pas içerisinde kafa ile vurdu, Alpay´dan seken top ağlara gitti: 1-0.
İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle bitti.
52´nci dakikada Fıratcan´ın sağdan ortasında Ahmethan yükselip kafayı vurdu. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
87´nci dakikada sol kanattan içeri sokulmak isteyen İsmail´e faul yapan Tisdell ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90+2´nci dakikada Adanaspor atağında soldan hızla ilerleyen Bruns kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Top direkten geri döndü. Dönen topu İsmail arka direğe gönderdi. Fıratcan topa dokunarak ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Adanaspor´un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-12-24 21:29:43
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