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Türkiye’nin en büyük ilk Türk bayrağı Merkez Camisi’ne asıldı Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında belgesel çekimleri yapılıyor Camiye bayrak asım töreni muhteşem anlara sahne oldu

İHA

Türkiye’nin en büyük ilk Türk bayrağı Merkez Camisi’ne asıldı Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında belgesel çekimleri yapılıyor Camiye bayrak asım töreni muhteşem anlara sahne oldu

Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında çekilen belgesel için Türkiye'nin en büyük ilk Türk bayrağı Adana Merkez Camisi’ne asıldı.
Adanapost Haber Portalı, ‘Adananın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri’ için bir dizi çalışma yürütüyor. Yapılan etkinlikler kapsamında, çeşitli yarışmalar, kitap çalışmalarının yanı sıra ‘5 Ocak; Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık’ belgesel çekimi de yapılıyor.
Türkiye’nin en büyük ilk Türk bayrağının asılması, 100 yıl sonra belgesel çekimi için tekrarlandı.
Geçtiğimiz ay Ulu Camii ve Büyük Saat Kulesi arasına asılan bayrak, bu seferde Adana Merkez Cami’nin iki minaresi arasına asıldı. Drone ile de görüntülenen bayrak asım töreni muhteşem anlara sahne oldu.
İhlas Haber Ajansı’na konuşan Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman, “Şehitlerimizi anmak ve Adana’nın kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle böyle bir etkinlik yapıldı. Bayrağımız dalgalanıyor ve dalgalanmaya devam edecek” dedi.
Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, “Bir takım etkinlikler düzenledik ve bunlardan birisi de “5 Ocak ‘Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık” belgeseli. Bu bayrak Türkiye’nin en büyük ilk Türk bayrağıyla aynı ölçülerde. Geçen sefer Ulu Camii ve Büyük Saat Kulesi arasına asmıştık. Şimdi de Merkez Cami’ne astık. Bundan sonra da belgesel çekimlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çiftçi, ve öğrenciler belgesel çekimi için şiir okudu.
Bayrak hakkında
100 yıl önce 17’e 23 metre olarak hazırlanan ve o dönemin en büyük Türk bayrağı, Maarif Müdürü Refet Bey ve imal eden terzi Nuri Efendi tarafından hazırlanmıştı. Yüzyıl sonra torunları aynı ebattaki bayrağı, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’ın desteği ile Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun ve ekibi tarafından dikildi.

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