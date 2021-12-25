Ayrıldığı eşini dövüp, yüzünden bıçaklayan koca tutuklandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Sara B.´yi (25), başka bir erkekle girerken gördüğü otelde demir çubukla dövüp, bıçakla yüzünden yaralayan Serkan Tacirlioğlu (41) tutuklandı. Tacirlioğlu'nun ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım" dediği belirtildi.

Olay, 23 Aralık günü saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Serkan Tacirlioğlu, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Sara B.´yi takip etmeye başladı. Tacirlioğlu, bir erkekle otele giren Sara B.'nin peşinden içeri girip, ona saldırdı. Serkan Tacirlioğlu, Sara B.'yi demir sopayla dövüp, yüzünden bıçakladı.

Sara B., can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Sara B.'nin yardımına koşan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı eşinin başında bir süre bekleyen ve ellerinde kan olduğu görülen Tacirlioğlu, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sara B. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞ

Tacirlioğlu´nun polis merkezindeki ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım" dediği kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Tacirlioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Sara B.´nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-25 11:13:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.