DEAŞ saflarında silahla çekilmiş fotoğrafının, ağabeyine ait olduğunu öne sürdü



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11 kişi ise sınır dışı edildi. Operasyonda, şüphelilerden Halil A.´nın, Suriye´de örgüt saflarında silahla çekilmiş fotoğrafı ele geçirildi. Halil A., fotoğraftaki kişinin ağabeyi olduğunu öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunup, kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 13 şüpheliyi tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 21 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskın yapan ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

OPERASYON, DEAŞ KARARGAHINDAKİ DOKÜMANLA BAŞLADI

Bu operasyonun, Suriye´deki DEAŞ karargahına düzenlenen bir operasyonda şüphelilerin isimlerinin yazıldığı dokümanın ele geçirilmesiyle başladığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Taha Y. ile Halil A.´nın, örgüt saflarında silahlarla çekilmiş fotoğrafları da ele geçirildi. Taha Y.´nin, Halep ve İdlib´de çatışmalara katıldığı ve ağır makineli silah kullandığı bildirildi.

ÖRGÜT ADINA İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YÜRÜTMÜŞ

Şüphelilerden Halil A. örgütle ilişkisinin bulunmadığını, fotoğraftaki kişinin de kendisi değil, ağabeyi olduğunu öne sürdü. Yapılan çalışmada Halil A.´nın Rakka´da çatışmalara katıldığı ve örgüt adına istihbarat çalışması yürüttüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Taha Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Halil A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de sınır dışı edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-25 12:12:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.