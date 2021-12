Gülşah ÖZGEN-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)İSTANBUL'da önceki gün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz, memleketi Adana´da toprağa verildi. Cenazede Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, "Bu doktor ihmalidir. Doktorun yapılan check up sonunda raporu okumayı unutmasının ihmalidir" dedi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz için Adana´da cenaze töreni düzenlendi. Kabasakal Mezarlığı'ndaki cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende taziyeleri kabul eden Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, "Bu doktor ihmalidir. Doktorun yapılan check up sonunda raporu okumayı unutmasının ihmalidir" diye konuştu.

Serdal Adalı ise, "Çok üzgünüz. İyi bir ağabeyimizi, bir büyüğümüzü kaybettik. Tertemiz kalbi ve güzel sesi ile her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk abi kalacak" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Faruk Tınaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-12-25 14:34:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.