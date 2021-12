Seyisler greve gitti, yarışlar 2 buçuk saat ertelendi Maaş zammını beğenmeyen seyisler 7 saat süren grevin ardından anlaştı

Adana’da yapılan maaş zammını beğenmeyen seyisler grev yaptı. Yaklaşık bin seyis, 7 saat boyunca ahırlara giden kapıyı kilitledi. Yetkililerin devreye girmesiyle seyisler ikna oldu ve yarışlar 2 buçuk saat gecikmeli başladı.

Seyisler, 1. at bakımı için 4 bin 500, 2. at bakımı için 5 bin 500 lira, yol parası için 350, bayram parası için ise bin lira talep ederken, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin (TYAYSD) geçtiğimiz günlerde tek ata bakan seyis maaşının aylık 4 bin 253 lira 40 kuruş olacağını duyurmuştu.

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda bugün saat 13.30’da yapılacak yarışlar öncesi seyisler sabah 09.00 itibariyle greve gitti. Çalışmama kararı alan seyisler atların piste girmesine de izin vermeyerek ahırlara giden kapıyı kilitledi.



Çevik kuvvet takviye edildi

Yaklaşık bin seyisin izinsiz grevi nedeniyle Adana Yeşiloba Hipodromu’nda ahırların bulunduğu bölüme çevik kuvvet polisleri de takviye olarak gönderildi.

TYAYSD ile seyisler yaklaşık 7 saat boyunca anlaşmaya çalıştı. Ara ara gerilimin yükseldiği görüşmeler sonucu yetkililer devreye girdi ve Salı gününe kadar maaşlarda iyileşmelerin yapılacağını duyurdu.



Yarışlar 2 buçuk saat ertelendi

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 10 koşulu bir at yarışı programı olup 1. koşu saat 13.30’da başlayacaktı. Seyislerin grevi sonucu ilk etapta yarışlar 1 saat, sorun çözülemeyince de 2 buçuk saat ertelendi. Saat 16.00 itibariyle yarışlar başladı.

