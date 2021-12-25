Faruk Tınaz'ın toprağa verildiği gün koşan atı, üçüncülük elde etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)İSTANBUL'da, önceki gün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz'ın bugün toprağa verildiği memleketi Adana´da koşan atı, üçüncülük elde etti.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz için Adana´da cenaze töreni düzenlendi. Tınaz, gözyaşları arasında toprağa verilirken, bugün kendisine ait atı da Adana'da koşuya çıktı. 3 ve yukarı İngiliz atlarının yarıştığı koşuda Tınaz'ın sahibi olduğu 'Mi Majör' isimli atı, jokey Muhammet Özdemir'in kontrolünde 2 bin metre kum pistte yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. Yarışı, jokey İsmail Demir'in bindiği 'Divine Speed' isimli safkan kazandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2021-12-25 18:19:04
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