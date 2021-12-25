Adanaspor ve Adana Demirspor'un eski futbolcuları 'Şöhretler Karması' maçında karşılaştı

Adanaspor ve Adana Demirspor'un eski oyuncuları ‘Sporun Gülen Yüzü Şöhretler Karması Futbol Müsabakası’nda karşılaştı. Müsabakayı Adana Demirspor 40 kazandı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Adanaspor ve Adana Demirspor'un eski oyuncuları ‘Sporun Gülen Yüzü Şöhretler Karması Futbol Müsabakası’nda karşılaştı. Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, organizasyona katkı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çukurova Belediyesine teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de karşılaşmada forma giyenlere başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Adana Demirspor'un eski oyuncularından Erden Arat ve bir dönem Adanaspor forması giyen Necip Erdoğan'a kupa verildi. Daha sonra Adana Demirspor ve Adanaspor'un eski oyuncular ile bazı protokol üyeleri, gösteri maçı yaptı.

Karşılaşmayı, mavilacivertli takım 40 kazandı.

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