Çukurova Öykü Ödülü’nü "Baştan" aldı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Çukurova Öykü Ödülü’nde dereceye giren eserler belli oldu.

Çukurova Belediyesi ve Yeni Adana Gazetesi işbirliğiyle ilki düzenlenen "2021 Çukurova Öykü Ödülü"nün sonuçları Yeni Adana gazetesinin 104’üncü kuruluş yıldönümünde yarışma koordinatörü Süreyya Köle tarafından açıklandı.

Ön seçici kurulunda Gamze Güller ve Deniz Dengiz Şimşek'in yer aldığı, "Emek" konulu yarışmaya Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden Türkçe öyküler gönderildi. Ön seçici kurul tarafından seçilen 30 öyküyü değerlendiren, Nursel Duruel, Nihat Ziyalan, Mustafa Balel, Murat Yalçın, Feryal Tilmaç, Mehmet Erte ve Süreyya Köle'den oluşan seçici kurul, birinciliği "Baştan" adlı öyküsüyle Zeynep Paftalı'ya, ikinciliği "Uzayan İş Saatleri" adlı öyküsüyle Özgür Çırak'a, üçüncülüğü "Sinekler" adlı öyküsüyle Mehmet Oğuz Aslan'a verdi.

Yarışmanın ödül töreni pandemi koşullarının izin vermesi halinde Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen "Orhan Kemal Edebiyat Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek.

Yarışma koordinatörü Süreyya Köle "Yarışma duyurusunda bulunduğumuzda, bugüne gelindiğinde artık her yer Çukurova, demiştik. Bize tam da bu yaklaşımı deneyimleten bir yarışma süreci yaşadık. Yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın farklı yerlerinden, emeğin farklı hallerine işaret eden öyküler geldi. Birincilik İtalya'da yaşayan bir Türk yazara gitti. Seçici kurul olarak bizi memnun eden bir başka konu ise dereceye giren öykülerin günümüz, modern öykücülüğünün olanaklarıyla yazılmış olmasıdır" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür eden Süreyya Köle, “Belediye başkanlarına ulaşmak zor, ulaştığınız zaman bu konularda ikna etmek zor. Ancak ilk andan itibaren Başkan Soner Çetin bizlere destek. Bu işbirliği için Soner Çetin’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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