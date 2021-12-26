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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 Ocak gazetesi, kuruluşunun 23. yılını kutladı

İHA

5 Ocak gazetesi, kuruluşunun 23. yılını kutladı

Adana'da yayınlanan 5 Ocak gazetesi kuruluşunun 23. yılını kutladı.
5 Ocak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Savaş Çokduygulu, gecede yaptığı konuşmada, “23 yıldır yayın hayatını aralıksız sürdüren 5 Ocak gazetesi, Adana için, Adanalı için bu kentin sıcak insanlarının kendini bulabileceği bir gazete çıkarmak için ‘Önce Adana’ ruhu ile Adana’nın ciddi, tutarlı, inandırıcı, objektif ve itibarlı yerel gazetesi olmanın haklı gururunu yaşıyorken şunu asla unutmuyoruz. Daha yolun başındayız ve yapacak daha çok işimiz var. Hep daha iyisi için çalışıyoruz, çalışacağız, çalışacağız çok çalışacağız” dedi.
Gecede Adana’nın Oskarları sayılan 5 Ocak Ödülleri sahiplerini buldu. Adana Valisi Süleyman Elban Onur Ödülü’nü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nun elinden aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’na Yılın İşadamı Ödülü’nü Adana Valisi Süleyman Elban takdim etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a 5 Ocak Özel Ödülü’nü Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Meryem Tuncel verirken, Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kozuva’ya 5 Ocak Özel Ödülü’nü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Halit Dağlı’ya Onur Ödülü’nü AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Yavuz Donat’a Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü 3 Dönem Adana Eski Milletvekili ve Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bilici takdim etti. Timur Savcı, Yılın Yapımcısı Ödülü’nü Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş’ün elinden, İsmail Küçükkaya, Yılın Erkek Televizyoncusu Ödülü’nü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Hakan Ural’ın Yılın TV Yapımcısı Ödülü’nü, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ katılamadığı için Nur Tuğba Namlı’ya verirken, Nur Tuğba Namlı’nın Yılın TV Yapımcısı Ödülü’nü ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti. Ela Rumeysa Cebeci’nin 5 Ocak Özel Ödülü’nü Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dr. Halil Nacar’ın Yılın Bürokratı Ödülü’nü Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Serdar Göktekin’in 5 Ocak Özel Ödülü’nü AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve Aysun Boyama’nın 5 Ocak Özel Ödülü’nü Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay takdim etti.
Grup Mega’nın “Memleketim” şarkısını seslendirirken salonun Türk bayraklarının dalgalanmasıyla kırmızı beyaza büründüğü gecede, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Ezgi Türkoğlu da keman dinletisi sundu, Didem Bekiroğlu dans grubu gecede konuklara zeybek ve vals gösterisi sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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