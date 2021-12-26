Otomobilin çarptığı traktörün kaçan sürücüsü teslim oldu



Ali GÖKDAL-Uğur SELÇIK/KOZAN(Adana), (DHA)ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde uyarıcı reflektörü olmayan traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden Ümmü Sürücü'nün (47) cenazesi, Kozan'da toprağa verildi. Kaçan sürücü T.İ. daha sonra jandarmaya teslim oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde İmamoğlu-Adana kara yolunda meydana geldi. Serdar Sürücü yönetimindeki 01 R 0433 plakalı otomobil, T.İ.'nin (30) kullandığı, uyarıcı reflektörü olmayan hafriyat yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Serdar Sürücü ve eşi Ümmü Sürücü sıkıştıkları araçtan itfaiye tarafından çıkarıldı. T.İ. ise kaza yerinden kaçtı.

YARALANAN EŞİN DE DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, Ümmü Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirledi. Serdar Sürücü ise ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Serdar Sürücü daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü'nün durumunun kritik olduğu belirtildi. Ümmü Sürücü'nün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi ve Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından kaçan T.İ. ise jandarmaya teslim oldu. T.İ.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇIK

2021-12-26 14:34:16



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