Yeni yıl hediyeleri üreten kadınlardan

Seyhan Belediyesi’nin desteklediği kadınların ürettiği hediyelikler, yeni yıl öncesinde Adanalıların beğenisine sunuldu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi önündeki Seyhan Sanat Meydanı’nda kurulan “Yeni Yıl Pazarı”nda, Seyhanlı üreten kadınların göz nuru dökerek ürettiği hediyelik yeni yıl temalı ürünler görücüye çıktı. Meydanda kurulan stantlarda Kadın Dayanışma Merkezi’nde üretilen turunçgil, lavanta, spirulina ve yosun kokulu sabunlar, kiraz çiçeği ve turunçgil kolonyaları, her biri sanat eseri olan seramik ürünler ile SEYMER’lerde üretilen dekoratif ev ürünleri, yeni yıl temalı taş, seramik boyama ürünleri, dekoratif saksılarda çiçekler, çocuklar için eğlenceli armağanlar, el işi takılar halkın beğenisine sunuldu.

Başkan Akif Kemal Akay da kurulan hediyelik eşya stantlarından hediyelik yeni yıl armağanları alırken, kadınları kutladı.

Seyhan Belediyesi olarak kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bir hale gelmesi için projeler ürettiklerini belirten Başkan Akay, “Her bir kadın emekçidir. Üreten kadın da güçlü kadındır. Üreten kadınları destekliyor, onların emeğini ve gücünü ortaya çıkarıp görünür kılmak için çaba gösteriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Seyhanlı kadınların ürettiği birbirinden güzel ürünler için Yeni Yıl Pazarı’na bekliyoruz” dedi.

Üreten kadınların ürünlerinin sergilendiği “Yeni Yıl Pazarı” 31 Aralık Cuma günü saat 14.00’e kadar açık kalacak.

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