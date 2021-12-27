Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Yunus Emre Uyaner (28), tartıştığı eşi Melike Yağmur Uyaner´i (28) başından tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi´ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşini başından vurdu. Uyaner, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyup gelen komşuları, çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı.

ÇOCUKLARI DA EVDEYMİŞ

Bu arada, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-27 10:37:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.