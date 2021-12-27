Adana’da 7 torbacı tutuklandı

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 146 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik 2026 Aralık'ta operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı, 1022 gram sentetik uyuşturucu, 629 uyuşturucu hap, 148 gram esrar, 64 gram eroin, 3 gram kokain, bir kök Hint keneviri, ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 149 bin 375 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 139'u serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.