Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu Şafak vakti 19 torbacının yakalanmasına yönelik operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı

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Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' olarak tabir edilen 19 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin evleri dedektör köpeklerince arandı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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