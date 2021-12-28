Hastanede tedavi gören miniklere yeni yıl kutlaması

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Her yeni yıl öncesi geleneksel hale gelen, Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği tarafından düzenlenen, çeşitli okul, kurum ve kuruluşlarında katkıda bulunduğu etkinlikte çocuklara palyaço eşliğinde hediyeler dağıtıldı. Minikler kendileriyle yeni yıla merhaba diyen sağlık çalışanı ağabeyleri ve ablalarıyla birlikte palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Güngör Uysal, uzun yıllardır hastanede çocuklar için eğlence programı organize ettiklerini belirterek, yaklaşık iki yıldır pandemi nedeniyle yeni yıl etkinliklerine ara vermek zorunda kaldıklarını bu yıl ise dar kapsamlıda olsa organizasyonu yaptıklarının altını çizdi. Uysal, "Çocukları 1 saat bile olsa hastane atmosferinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız çocukları mutlu etmek çocuklarımızı odalarında ziyaret ederek hediyelerini verdik" dedi.

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni bir yıla merhaba derken minik bedenlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dilediklerini ifade etti. Bu tür organizasyonların özellikle hastane ortamında tedavi gören çocuklar için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Gündüz, bu amaçla düzenlenen etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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