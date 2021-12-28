Ölüm alışverişte yakaladı, kedi başından hiç ayrılmadı Adana’da 66 yaşındaki bir kişi alışverişten dönerken rahatsızlanıp hayatını kaybetti Yaşlı adamın yakınları olay yerine gelip gözyaşlarına boğuldu

Adana’da 66 yaşındaki bir kişi, alışverişten dönerken rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Bir kedi ise cenazenin başından hiç ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 66 yaşındaki Hasan Bulut pazara alışverişe gitti. Bulut alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada Bulut markete de uğradı. Burada da alışveriş yapan Bulut marketten çıktığı sırada fenalaşıp yere oturdu. Bir süre sonra da oturduğu yerden düştü. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Bulut’un ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini saptadı.

Bulut hayatını kaybettikten sonra bir kedinin ise başından hiç ayrılmaması dikkat çekti. Bu arada Bulut’un eşi ve çocukları da durumu öğrenip olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Bulut’un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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