Hız aşım cezasına metal yoğunluk iptali Adana’da Amasya’ya duruşmaya giden avukata trafik cezası geldi, 4 ay uğraşıp iptal ettirtti Avukat Nazan Akça Subaşı: “Ceza gelince iptal edilmez diye bakmayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hız aşım cezasına metal yoğunluk iptali Adana’da Amasya’ya duruşmaya giden avukata trafik cezası geldi, 4 ay uğraşıp iptal ettirtti Avukat Nazan Akça Subaşı: “Ceza gelince iptal edilmez diye bakmayın”

İHA

Hız aşım cezasına metal yoğunluk iptali Adana’da Amasya’ya duruşmaya giden avukata trafik cezası geldi, 4 ay uğraşıp iptal ettirtti Avukat Nazan Akça Subaşı: “Ceza gelince iptal edilmez diye bakmayın”

Adana’dan 4 ay önce Amasya’ya giden avukata, hız limitini 2 kilometre aştığı için 314 lira para cezası verildi. Subaşı, cezayı yargıya taşırken, mahkeme cihazın yanlış ölçüm yapabileceğine dikkat çekip, cezayı iptal etti. Karar, emsal niteliği taşıyor.
Avukat Nazan Akça Subaşı, 21 Ağustos’ta bir müvekkilinin duruşması için Amasya’ya gitti. Subaşı, 01 ND 410 plakalı otomobiliyle AmasyaTokat arasında yer alan İpek Caddesi’ni kullanıp, aynı gün Adana’ya geri döndü. Ancak bir süre sonra Subaşı’na İpek Caddesi’nde 70 kilometre olan hız limitini aştığı gerekçesiyle 314 lira para cezası geldi.
Söz konusu hız limitini, 79 kilometreyle aştığı için cezayla karşılaştığını gören Nazan Akça Subaşı, Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü’nce kendisi için düzenlenen ceza tutanağına itiraz edip, Amasya Sulh Ceza Hakimliği’ne 18 Eylül’de başvuruda bulundu. Mahkeme, söz konusu başvuruyla ilgili olarak kararını 3 ay sonra verdi. 18 Aralık’ta açıklanan kararla birlikte idari para cezasını da iptal edildi.

Kalibrasyon hatası
Mahkeme gerekçeli kararında, “Aracın, 79 kilometre hızla seyrederek, azami hız sınırını yüzde 10 nispetinden 2 km/s aştığı ve hız aşımın miktarının düşüklüğü dikkate alındığında; EDS cihazlarının kalibrasyon hatası, ışık ve metal yoğunluğu nedeniyle bu hız limitlerini yanlış ölçebilme ihtimalinin olduğu; olaydaki hız aşımı miktarının makul bir miktar olduğu yargı kararları doğrultusunda bu kadar az bir hız aşımı miktarının, makul sayılabileceği ve cezalandırılmasının hakkaniyet ilkesine aykırı olacağı anlaşılmaktadır” ifadesi yer aldı.
314 liralık idari para cezasının kaldırılması ve ödediği ceza miktarının kendisine iadesi yönünde karar çıkan Avukat Nazan Akça Subaşı, “Amasya’ya duruşma için gidiyordum ve arkamdan trafik cezası geldi. Baktığımda da hız sınırı 70 olan yerde 79 kilometre ile gittiğimi ölçmüşler. Ben de savunmamı, ‘Kesinlikle 79 kilometre hızla gittiğimi kabul etmiyorum’ diyerek yazdım. Ben ancak bu savunmayı yaparken mahkemenin bu kadar güzel bir gerekçe yazacağını beklemiyordum. Mahkeme de gerekçesinde metal yoğunluğu, kalibrasyon hatası gerekçesiyle EDS cihazlarının yanlış ölçme ihtimali olduğu gerekçesiyle cezayı iptal etti” diye konuştu.

“Türk hakimlerine güveniniz”
Ceza iptalini beklemediğini aktaran Subaşı, “Mahkemenin bu kadar güzel bir gerekçeyle, fizik kurallarını da anlatarak iptalini beklemiyordum. Çok güzel bir gerekçe ve bence kesinlikle emsal olabilecek bir karar. Kesinlikle ceza size tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurunuz. Nasılsa iptal edilmez gibi bakmayınız. Türk hakimlerine güveniniz. Çok güzel gerekçelerle inceliyorlar ve iptal ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi
YEREL HABERLER Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi ...
Ölüm alışverişte yakaladı, kedi başından hiç ayrılmadı Adana’da 66 yaşındaki bir kişi alışverişten dönerken rahatsızlanıp hayatını kaybetti Yaşlı adamın yakınları olay yerine gelip gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Ölüm alışverişte yakaladı, kedi başından hiç ...
Hastanede tedavi gören miniklere yeni yıl kutlaması
YEREL HABERLER Hastanede tedavi gören miniklere yeni yıl kutlaması
Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu
Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu
Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu Şafak vakti 19 torbacının yakalanmasına yönelik operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu Şafak ...
75 yaşındaki kadını 'hastanenin ihmali öldürdü' iddiası Adana’da özel bir hastanede tedavisi sonrası taburcu olan yaşlı kadın 5 gün sonra hayatını kaybedince kızı annesinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu
YEREL HABERLER 75 yaşındaki kadını 'hastanenin ihmali öldürdü' ...
Adana’da 7 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da 7 torbacı tutuklandı
Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, ...
Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşini bıçakladı; taş ve sopalarla dövüldü
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşini bıçakladı; taş ...
Annesinin ölümünde ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Annesinin ölümünde ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu
Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak Adana’da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini basıp kayınbiraderini bıçakla yaralayan polis memuru öldüresiye darp edildi O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye ...
Bulaşıkçılıktan başladı, şimdi 2 restoran, 1 futbol kulübü işletiyor Kebapçı Cihangir Korkmaz: “Günde 18 saat çalışıyorum, işimi aşkla yapıyorum”
YEREL HABERLER Bulaşıkçılıktan başladı, şimdi 2 restoran, 1 futbol ...
Eşini vurup, kendi kafasına sıktı Adana’da iki ay önce ikiz bebeği olan bir baba önce eşini vurup daha sonrada kafasına tabancayla ateş ederek intihar etmek istedi Karı koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Eşini vurup, kendi kafasına sıktı Adana’da iki ay ...
Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı
Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı
ÇÜ Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği'nin temeli atıldı Rektör Prof. Dr. Tuncel: "Üniversite-sanayi işbirliği anlayışında Türkiye için örnek bir rol model oluşturduk” AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü: "Sanayicilerimiz ve çalışanlarının sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz"
YEREL HABERLER ÇÜ Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği'nin temeli ...
Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı
Yeni yıl hediyeleri üreten kadınlardan
YEREL HABERLER Yeni yıl hediyeleri üreten kadınlardan
Adana Demirspor’un Süper Lig karnesi 2021-2022 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıkan mavi-lacivertli ekip 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puan topladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor’un Süper Lig karnesi 2021-2022 ...
Pencerede ölümüne temizlik
YEREL HABERLER Pencerede ölümüne temizlik
Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen adam tutuklandı Sosyal medya hesabından "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yapan zanlı, ifadesinde "pişmanım" dedi
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen adam ...
Çukurova'da 71 hafız için taç giyme ve icazet töreni
YEREL HABERLER Çukurova'da 71 hafız için taç giyme ve icazet töreni
Kozan'da iş makinası kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kozan'da iş makinası kazası: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.