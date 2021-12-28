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Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı

DHA

Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı


Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da semt pazarında, pazarcılar arasında yer kapma nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan esnaf Zeynep Akbulut (48) bacağından yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi´nde meydana geldi. Semt pazarında 2 esnaf, yer kapma nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce pazarcı Muhsin Aytaş (55), bir diğer pazarcıya tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, kavgayla ilgisi olmayan esnaf Zeynep Akbulut´un bacağına isabet etti. Akbulut, kanlar içerisinde yere yığıldı, kavgaya karışanlar ise tezgahlarını bırakıp kaçtı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı yaralı Akbulut´u ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne götürdü. Ameliyata alınan Akbulut´un hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, silahı kullanan Muhsin Aytaş ile kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-12-28 11:15:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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