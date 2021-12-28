Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da semt pazarında, pazarcılar arasında yer kapma nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan esnaf Zeynep Akbulut (48) bacağından yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi´nde meydana geldi. Semt pazarında 2 esnaf, yer kapma nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce pazarcı Muhsin Aytaş (55), bir diğer pazarcıya tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, kavgayla ilgisi olmayan esnaf Zeynep Akbulut´un bacağına isabet etti. Akbulut, kanlar içerisinde yere yığıldı, kavgaya karışanlar ise tezgahlarını bırakıp kaçtı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı yaralı Akbulut´u ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne götürdü. Ameliyata alınan Akbulut´un hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, silahı kullanan Muhsin Aytaş ile kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-28 11:15:50



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