TSYD Ailesi yeni yıl balosunda buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından geleneksel yeni yıl balosu düzenlendi.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ile eşi Hazan Tongsir’in de katılımıyla gerçekleşen gecede üyeliklerinde 10.yılını dolduran isimlere plaketleri, yeni üyelere de rozetleri takıldı.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın gecede yaptığı konuşmada 2022 yılının sağlık ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. Evliliklerinde 25.yılını kutlayan Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir ile eşi Hazan Tongsir’e şube başkanı Kurtul Çakın tarafından bir hediye takdim edildi.

Geceye TSYD geçmiş dönem başkanı Adnan Poyraz, TSYD Divan Kurulu Başkanı Erdal Fernergiz, TSYD genel merkez as başkanları Nuri İmre, Kerim Hoşfikirer, TSYD akreditasyon sorumlusu Birgül Pullukçu, üyeler ile kurucu başkan merhum Ekrem Acarçelik’in ailesi de katıldı.

Gecede üzerinde TSYD logosu bulunan yeni yıl pastası genel başkan Oğuz Tongsir ile şube başkanı Kurtul Çakın tarafından birlikte kesildi.

Geceye üyelerin yanı sıra üye eşleri ile çocuklar da katıldı.

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