Kayıp olarak aranırken, ağaç dibinde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÖKDAL/ FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde, kayıp ihbarıyla aranan Mehmet Soylu (87), evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında bulundu. Soğuğa maruz kalan Soylu, ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Feke'nin Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Soylu'dan haber alamayan çocukları, dün komşularını aradı. Soylu'nun evde olmadığının kesinleştikten sonra Kaymakam Vahit Yılmaz'ın da talimatıyla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), polis, jandarma, belediye ve orman işletme ekipleri yönlendirildi. Sarp araziye sahip mahallede dünden beri arama çalışması yürüten ekipler, bugün öğle saatlerinde Mehmet Soylu'yu evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında yatarken buldu. Soğuğa maruz kalan Soylu, sağlık görevlilerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Soylu, ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2021-12-28 16:09:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.