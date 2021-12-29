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Sokak ortasında silahlı saldırıda başından vuruldu

DHA

Sokak ortasında silahlı saldırıda başından vuruldu


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, arkadaşıyla kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Aktaş (20), başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvarda meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Hakan Aktaş'ın yanına plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla yaklaştı. Araçtan inen şüpheliler, Aktaş'a kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Aktaş'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yığılan Aktaş'ın, arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Aktaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hakan Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ
2021-12-29 01:26:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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