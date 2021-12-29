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Her yaşın gözdesi: "Fransız Porselen Bakım" Cemile Der, bakımlı ve güzel görünmenin her yaşta arzulandığınI, gelişen teknolojiyle bu beklentilere cevap veren yeni trendin “Fransız Porselen Bakım” olduğunu belirtti

İHA

Her yaşın gözdesi: "Fransız Porselen Bakım" Cemile Der, bakımlı ve güzel görünmenin her yaşta arzulandığınI, gelişen teknolojiyle bu beklentilere cevap veren yeni trendin “Fransız Porselen Bakım” olduğunu belirtti

Adana’da, Cemile Der Beauty Güzellik Merkezinin kurucusu Cemile Der, çevresel faktörler, güneşin olumsuz etkileri, genetik etkenler ve hepsinden önemlisi cilt bakımına özen gösterilmemesinin cildin zamana olan direncini kırdığını, bunu bertaraf etmenin en etkili yolunun ise doğru bakımla beslemek olduğunu bildirdi.
Cemile Der, her yaşta farklı cilt sorunları ile karşılaşılabildiğini, bu sorunlara karşı her yaşa uygun farklı çözüm yollarının bulunduğunu ancak, son dönemlerin trendi olan “porselen bakımın” her yaş grubu tarafından tercih edildiğini ifade etti. Cemile Der, porselen bakımın neden her yaş için ortak tercih olduğunu ise şöyle açıkladı:
“Genel olarak yaşlandıkça cildimiz de yaşlanır. Cildimiz 25 yaşında zirveye ulaştıktan sonra yaşlanma sürecine girer. Her yaşa uygun cilt bakımları mevcut olmasının yanı sıra, günümüzde bazı bakımlar var ki her yaş grubu için son derece yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Buna en güzel örnek olarak porselen bakım ön plana çıkıyor. Porselen bakım öncelikle her yaşın ışıltılı ve temiz bir cilde kavuşmasını sağlar. Formülündeki kaolin, buğday tohumu yağı ve proteini, çuha çiçeği yağı, DNA ekstresi, hyaluronik asit ve E vitamini içeriğiyle cildin üst tabakalarını etkili bir biçimde temizler, nemlendirir ve cildin elastikiyetini geri kazanmasına yardımcı olurken cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.”
Cemile Der, "Bu bakımın daha çok ergenlik döneminin belirgin sorunlarından olan sivilce ve aknelerle savaşırken, ilerleyen yaşların sorunu olan kırışıklık ve sarkmalara da en etkili çözümdür. Cildi beslerken esnekliğini arttırıp, cilde yeniden sıkılık, canlılık ve saten ışıltısı kazandırır” dedi.
Bu bakımın ardından cildin ışıl ışıl bir görüntüye kavuştuğunu ve adeta nefes aldığını belirten Cemile Der, “Derinlemesine temizlik ve kan dolaşımının harekete geçmesiyle cildin tüm katmanları nefes alır. Gözeneklerin temizlenmiş olması sayesinde, cildin ihtiyacına uygun olarak seçilen, etkili medikal cilt bakımı ürünleri, derin katmanlara kadar iletilir. Bir başka ifadeyle kullanılan ürünün tam anlamıyla işe yaramasını sağlar” diye konuştu.
Cemile Der, haftada 1 uygulanan 4 seanslık arındırma ve yenileyici bir bakım olan porselen bakımın içerisinde Ukrayna’ da Glamour dergisinde yılın en iyi lifting ürünü seçilen serum ve maske bulunduğunu kaydetti.
Nemlendirici ve ışıltı bakımları ile yaşlanma karşıtı ürünleriyle güzellikte çığır açan Aura Chake Inst markasının Adana’daki tek temsilcisi olan Cemile Der, bu ürünlerle yapılan “Fransız porselen bakımı”nı güzelliğine düşkün her yaştaki kadının deneyimlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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