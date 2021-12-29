Polis memur, bıçakladığı kayınbiraderi için 'gelseydi doğramıştım' mesajı atmış



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da boşanma aşamasındaki eşi Döndü A.'nın (48) ailesinin evinde kayınbiraderi Fatih Y.'yi bıçakla yaralayınca taş ve sopalarla dövülen polis memuru Veysel A.'nın (54), olaydan önce kızı M.A.´ya (20) attığı tehdit içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajlardan birinde bıçakladığı Fatih Y.'den bahseden A.'nın, "Geçen sabah Fatih dayın bana dayılandı. Gelseydi doğramıştım. Silahlarım yok harika bir bıçak cebimde; bekliyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi´nde oturan Döndü A., 28 yıllık eşi polis memuru Veysel A.'dan sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 4 ay önce boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine, daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı çıkartan 4 çocuk annesi Döndü A., polise giderek yeniden uzaklaştırma kararı aldırdı.

KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI, DÖVÜLDÜ

Veysel A., 26 Aralık akşam saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Burada kayınbiraderi Fatih Y. ile Veysel A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Veysel A., Fatih Y.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Veysel A., eşinin yakınları tarafından yakalanıp sokak ortasında taş ve sopalarla dövüldü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığıldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişiler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Veysel A.´nın, olaydan önce kızı M.A.´ya attığı tehdit içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajlardan birinde bıçakladığı Fatih Y.´den bahseden Veysel A.´nın, "Geçen sabah Fatih dayın bana dayılandı. Gelseydi doğramıştım. Silahlarım yok, harika bir bıçak cebimde; bekliyorum" ifadeleri dikkat çekti. Veysel A. başka bir mesajda ise, "Hesap daha başlamadı, bunu iyi bilin. Benle uğraşanın halini fazla değil, 1 yıl sonra herkes görecek" dedi.

`SÜREKLİ BAŞKA KADINLARLA GEZİYORDU´

Eşinin, çocukları ve kendine aylardır şiddet uyguladığını öne süren Döndü A., "7 ay önce uzaklaştırma kararı çıkarttırdım. Sonra çocuklarım istediği için eve geri döndü. Şiddet, hakaret ve iftiraları devam etti. Bunun üzerine farklı tarihlerde 5 uzaklaştırma kararı daha çıkarttırdım. Beni aldatıyordu. Sürekli şehir dışına çıkıp, başka kadınlarla geziyordu. Neden yaptığını sorduğumuzda ise bana ve çocuklarıma, `Siz de yapın´ diyordu" diye konuştu.

`SİZİN KOLUNUZU, BACAĞINIZI KESECEĞİM´ DEMİŞ

Olay günü eşinin, elinde bıçakla kardeşi Fatih Y.´nin iş yerine gittiğini anlatan Döndü A., "Kardeşimi bulamayınca, benim burada olduğumu düşünerek ailemin evine gelmiş. Küfretmeye başlayınca ablam da karşılık vermiş. Daha sonra seslere uyanan kardeşim tepki gösterince, kolundan bıçaklamış. Ben olay büyümesin diye ailemin yanına gelemiyordum. Çünkü sürekli elinde bıçakla buraya geliyordu. Çocuklarıma, `Sizin kolunuzu, bacağınızı keseceğim´ diye mesajlar atıyordu" dedi.

`ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR?´

Eşinin bir an önce tutuklanmasını istediğini kaydeden Döndü A., "Sürekli ifadesi alınıyor, ancak serbest bırakılıyor. Yaşadığımız şiddet, hakaret devam ediyor. Neden hep kadınlar mağdur oluyor? Çocuklarım ya da benim ölmem mi gerekiyor? Artık hak ettiği cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-29 11:01:23



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