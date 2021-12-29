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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozgüney Mahallesi'nde Cennet Türker’e ait tek katlı evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Mahalle sakinleri de alevlere kar atarak, hortum ve kovalarla itfaiye görevlilerine destek verdi. Çalışmalar sonucu yangın, yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen evde olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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