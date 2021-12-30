Adana’da 102 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana’da 102 şişe sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki baz adreslerde kaçak ürün ve sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis belirlediği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 102 şişe sahte içki, 60 litre kaçak etil alkol, bin 128 cinsel içerikli hap ve 670 içki kiti ele geçirdi.

Polis olaylarla ilgili bir zanlıyı yakaladı. Zanlı sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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