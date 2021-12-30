Adana'da 'torbacı' operasyonuna 2 tutuklama

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Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

8 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda 3´ü kadın, 11 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda 124,42 gram bonzai, 17,39 gram metamfetamin, 7,61 gram esrar, 1 gram kokain, 8 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-30 09:53:18



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