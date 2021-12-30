Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğünce yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.K. ve A.O. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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