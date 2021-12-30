Turkovac aşısını yaptırdı, 'en iyi olduğuna inanıyorum' dedi



Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA,(DHA)ADANA'da, acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Turkovac aşısını yaptıran İsmail Hakkı Özbek (73), daha önce 2 doz Sinovac ve bir doz da BionTech aşısı yaptırdığını belirterek, "Bizimkinin en iyisi olduğuna inanıyorum" dedi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi´ndeki üretim tesislerinde üretilmeye başlanan ve acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı, yurt genelindeki şehir hastanelerine dağıtıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın dün açıklama yapmasının ardından Turkovac, bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde uygulanmaya başlandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Türkiye´nin aşı üretebilen 9 ülkeden biri olduğunu söyledi. Vatandaşlara yaptıkları bilinçlendirici çalışmalar sayesinde Turkovac´ın ilgi gördüğünü anlatan Prof. Dr. Çetinkünar, "Aşılarımızı hatırlatma dozu olarak uygulamaya başladık. Turkovac´a karşı tereddütler hisseden vatandaşlara bilgilendirme yapıyoruz. Normal aşıların oluşturduğu antikor yanıtının daha da yukarılarında antikor cevabı oluşturduğunu kendilerine anlatıyoruz. Bilgilendirme arttıkça talep de artacak" dedi.

`GÜNLÜK AŞILAMA 200-300´E ÇIKTI´

Hastanede aşılama çalışmaların yolunda gittiğini aktaran Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Omicron varyantı çıktıktan sonra toplumdaki vaka sayısında bir artış oldu ancak bu hastaneye yatış oranlarına yansımadı. Sadece bulaşıcılık bir miktar arttı. Tabii ki toplumsal bir öğrenilmişlik olması dolayısıyla halkımız tekrar aşıya rağbet göstermeye başladı. Son 1-2 aya kadar günlük 200-300 olan aşı sayımız 500-600´a kadar çıktı" diye konuştu.

`BİZİMKİNİN EN İYİSİ OLDUĞUNA İNANARAK GELDİM´

Aşı yaptırmaya gelen vatandaşlardan İsmail Hakkı Özbek (73) ise daha önce 2 doz Sinovac ve bir doz da BionTech aşısı yaptırdığını anlattı. Milli olduğu için Türk aşısını denemeye karar verdiğini kaydeden Özbek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizimkinin en iyisi olduğuna inanarak geldim. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum. Aşı olmayanlar intihar etmeye çalışıyor herhalde. Vakalar sürekli artıyor. Aşı olmayanların bize de zararı var. Onları mı koruyalım kendimizi mi koruyalım? Gelsinler aşılarını vurdursunlar. Genç-ihtiyar demesinler" ifadelerini kullandı.

Hastanenin bilgi işlem servisinde çalışan Hasan Koyuncu (33) da daha önce 2 doz Sinovac aşısı yaptırdığını şimdi ise yerli aşı yaptırmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Koyuncu, "Daha önce kafasında soru işareti olan herkesi Turkovac´a davet ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2021-12-30 12:58:01



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