"5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık" belgeselinin çekimleri tamamlandı

Adanapost Haber Portalı tarafından ‘Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri’ kapsamında, yapımcı yönetmen Mehmet Yürekli’nin hazırladığı ‘5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık’ belgesel çekimi tamamlandı.

Yapımcı Yönetmen Mehmet Yürekli, “5 Ocak 2022 Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. 5 Ocak günü Adana'nın milli bayramı olduğu için, tüm Adanalıların bu milli güne katılımını sağlayacak etkinlikler düzenledik. En önemlisi de bayrak merasimini, ilk yıllardaki uygulamasına sadık kalarak yaşatmaya çalıştık. 5 Ocak belgesel çekiminde, 100 yıl sonra Türkiye’nin ilk en büyük bayrağı, aynı yerde aynı ebatta İstiklal Marşı okunarak, Ulu Camii ve Büyük Saat arasına göndere çekildi. Bayrak merasimi sonrasında toplanılan alanda, Adana Merkez Cami’nin iki minaresi arasında bayrağımızı ikinci defa dalgalandırdık. Drone ile de görüntülenen bayrak merasimleri duygulu anlara sahne oldu. Al bayrağımızın dalgalanması esnasında meydanı dolduran Çukurovalılar şiirler okudu, mehteran eşliğinde marşlar söyleyerek hislendi, dualarla mili mücadele ruhunu kuşandılar. İstiklal Marşının okunması, gençlerin şiirleri ve yapılan dua ile çekim son buldu” diye konuştu.

Yürekli, her 5 Ocak’ta Adanalılarda tezahür eden Milli Mücadele ruhunu, ataların gerçekleştirdiği ideallerini günümüz gençliğine hatırlatmak ve kalıcı kılabilmek amacı ile belgesel hazırladıklarını söyledi.

5 Ocak Belgeselini okullarda yayımlanmak üzere bugün yetkililere teslim ettiklerini belirten Yürekli, “Ayrıca belgesel yaygın ve yerel haber siteleri ile sosyal medya mecralarında yayınlanacak. 5 Ocak’ta Adana Evliya Çelebi Çok Amaçlı Salonunda hazırladığımız program da, 5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık belgeseli, yarışmadan ödül alan eserler seyirci ile buluşacak, yarışmayı kazananlara ödül ve mansiyon verilecek. Hazırladığımız kurtuluş programına kalbi Adana için atan tüm halkımız davetlidir” dedi.

Mehmet Yürekli, ‘5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık’ belgesel çekimleri esnasında katkılarını ve görüşlerini esirgemeyen, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’e, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz’a, Ç.Ü. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç’e, ATÜ Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet Karataş’a, Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun’a, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun’a, TDV Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Emel Yuvalı’ya ve Adanalılara teşekkür etti.

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