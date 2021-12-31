Taylancı: "Yolun sonu güzel olacak"

Türkcell Kadınlar Süper Lig'de yer alan Adana İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Metin Taylancı, Çaykur Rizespor maçında aldıkları galibiyet için kolay maçı zora soktuklarını fakat daha sonra toparlayarak son dakikada da olsa galip geldiklerini ifade etti.

Başkan Taylancı, ligin ilk maçında Trabzonspor maçını ve ikinci hafta deplasmanda oynadıkları Kayseri maçını kazanarak hedeflerinin üçte üç yapmak olduğunu ve futbolcularının bunu başardığını söyledi. Taylancı, "İlerisi içinde şampiyonluk yolunda önemli bir maçı daha geride bıraktık. Çaykur Rizespor karşısında çok anlamlı bulduğum galibiyet nedeniyle takımı ve hocamızı kutluyorum. Takımımızın çok iyi bir kadrosu var geriye düşsek de son ana kadar oyundan kopmadan galibiyeti arzulayan kadromuzu ve bunun kaptanı Meryem hocamızı tebrik ediyorum. Onların emeklerine saygı duyuyorum. İnşallah Adanamıza çok güzel günler yaşatacağız" dedi.

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