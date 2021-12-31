Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden

İHA

Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin farklı noktalarında kurulan çorba dağıtım noktalarına giderek vatandaşlara çorba ikram etti.
Belediye ekipleri tarafından sunulan çorba ikramına özellikle havaların soğumasıyla vatandaşların ilgisi yoğundu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, dağıtımın yapıldığı yerleri ziyaret ederek, öğrencilere, erken saatlerde işlerine gitmek için otobüs duraklarında bekleyen çalışanlara ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.
Her hafta Cuma günleri üniversiteye yakın duraklar, büyük hastaneler, sanayi çalışanlarının servis durakları ve ilçenin kalabalık yerleri olmak üzere toplamda 5 noktada dağıtım gerçekleştiriliyor. Çorba ikram noktaları sayesinde üniversite öğrencileri, hasta yakınları, erken saatlerde iş başı yapan çalışanlar başta olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi güne sıcak çorbalarla içleri ısınarak başlıyor.
Saat 06.30’da başlayan çorba ikramı ile büyük karton bardaklar aracılığıyla vatandaşlar çorbalarını alabiliyor. Karton bardaklar yolculuk esnasında kolaylık, pratiklik ve hızlı bir içim sağlıyor.
Görevliler tarafından isteyen vatandaşlara su ve ekmek de ikram ediliyor. Kurulan sistem sayesinde sürekli sıcak ve taze kalan çorbalar Yüreğir Belediyesi Aşçılık Kursu öğreticileri usta aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor.
Çorba ikramı hakkında bilgi veren Başkan Kocaispir, “Vatandaşlarımız soğuk kış günlerinde sıcacık ikram ettiğimiz çorbalarımızla güne başlıyor. İkram noktaları olarak üniversite öğrencilerimizin ve hasta yakınlarının yoğun olduğu durakları seçtik. Şu anda büyük bir memnuniyet var. Öğrencilerimiz, işçilerimiz ve hasta yakınlarımızın belediyemizin hizmeti ile güne başlaması, vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların hayır duasını almak çok güzel bir duygu. Halkımıza afiyet olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taylancı: "Yolun sonu güzel olacak"
YEREL HABERLER Taylancı: "Yolun sonu güzel olacak"
"5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık" belgeselinin çekimleri tamamlandı
YEREL HABERLER "5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık" belgeselinin ...
Pandemi belimizi büktü Uzm. Dr. Girgin: “Bel fıtığı idrar kaçırma ve felce neden olabiliyor”
YEREL HABERLER Pandemi belimizi büktü Uzm. Dr. Girgin: “Bel fıtığı ...
Polisten yeni yıl öncesi “çarpılmayın” uyarısı
YEREL HABERLER Polisten yeni yıl öncesi “çarpılmayın” uyarısı
Peşine düştüğü husumetlisini karıştırıp, karanlıkta başkasını vurmuş
YEREL HABERLER Peşine düştüğü husumetlisini karıştırıp, karanlıkta ...
Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var
YEREL HABERLER Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; ...
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor Bazı zincir marketlerde kemiksiz kuzu eti 110 ile 120 lira arasında, Adana Kasaplar Çarşısı’nda 75 lira AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: “KDV düşerse kemiksiz kuzu etinin fiyatı 60 liraya kadar düşer”
YEREL HABERLER Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep ...
Hastanede unutuldu: Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ortez Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde unutulan eşyalar sergilendi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, hastanede bin 91 kayıp eşya bulunduğunu belirtti
YEREL HABERLER Hastanede unutuldu: Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Husumetlisi yerine başkasını vurdu Adana’da husumetlisi zannederek başkasını kafasından vurup ağır yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisi yerine başkasını vurdu Adana’da ...
Alevlerinden arasında kaldı, komşuları pencere demirini keserek kurtardı
YEREL HABERLER Alevlerinden arasında kaldı, komşuları pencere ...
Alevlerinden arasında kaldı, komşuları pencere demirini keserek kurtardı
YEREL HABERLER Alevlerinden arasında kaldı, komşuları pencere ...
Adana’da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı Adana’da müstakil evde çıkan yangından evinde mahsur kalan kişinin yardımına komşuları yetişti. Müstakil evin pencere demirini kesen komşuları mahsur kalan adamı kurtardı
YEREL HABERLER Adana’da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır ...
Murat'ın kale direğinin altında kalmasında okul müdürü için soruşturma izni
YEREL HABERLER Murat'ın kale direğinin altında kalmasında okul ...
Adana Demirspor'un eski başkanı Gökoğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Adana Demirspor'un eski başkanı Gökoğlu son ...
Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti Turkovac aşısı Adana'da uygulanmaya başlandı 73 yaşındaki İsmail Hakkı Özbek, "Aşı olmayanlar intihar etmeye çalışıyor herhalde" diyerek üzüntüsünü belirtti
YEREL HABERLER Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti Turkovac ...
Sezer: "Kamu görevlilerine ek zam şart"
YEREL HABERLER Sezer: "Kamu görevlilerine ek zam şart"
Turkovac aşısını yaptırdı, 'en iyi olduğuna inanıyorum' dedi
YEREL HABERLER Turkovac aşısını yaptırdı, 'en iyi olduğuna ...
Kaymakam Bingöl: "Sosyal ve kültürel çalışmalarda destek olacağız"
YEREL HABERLER Kaymakam Bingöl: "Sosyal ve kültürel çalışmalarda ...
Oturakçıibogil: "Aşırı tüketim nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşılaşmamak için sofradaki yiyecekler tadımlık olarak tüketilmeli" "Yeni yılın ilk günü bir önceki akşam yediklerinizi dengeleyebilir ve midenizi dinlendirebilirsiniz"
YEREL HABERLER Oturakçıibogil: "Aşırı tüketim nedeniyle ciddi ...
Büyükşehir’den ücretsiz spor eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ücretsiz spor eğitimi
Kripto borsasında 400 bin TL batıran şoför, eşini öldürmeye 'dua' ederek gitmiş
YEREL HABERLER Kripto borsasında 400 bin TL batıran şoför, eşini ...
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Prof. Dr. Sebe: Metil alkolün 3-4 kaşığı dahi ölüme götürüyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sebe: Metil alkolün 3-4 kaşığı dahi ölüme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.