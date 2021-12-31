Adanaspor son 5 sezonun en iyi puanını topladı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ligin ilk yarısını 8. sırada tamamlayarak son 5 sezonun en iyi puanını topladı.
Ligin ilk yarısında 7 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet alan Adanaspor 26 puan kazandı. Turuncu beyazlı takım Süper Lig'den düştüğü 20162017 sezonu sonrası oynadığı 5 sezonda düştüğü ilk sezon ve oynanan bu sezonda aynı puanı topladı. Düştüğü ilk sene ilk yarıyı 5. sırada 26 puanla tamamlayan Adanaspor, 20182019 sezonu ilk yarıda 19 puanla 11, 20192020 sezonu 12 puanla 17, geçtiğimiz sezon ise 21 puanla 11. sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar bu sezon oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
Adanaspor, Süper Lige çıktığı 20152016 sezonunda ilk yarıyı 3. sırada 27 puanla tamamlamıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.