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Adana’da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı Yan bakma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan gence ilk müdahaleyi bekçiler yaptı

İHA

Adana’da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı Yan bakma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan gence ilk müdahaleyi bekçiler yaptı

Adana’da yeni yılın ilk dakikalarında iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Ambulans gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yeni yılı kutlamak için cadde üzerinde eğlenen iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gerçekleştiren şüpheliler ise genci bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı. Yaralı genç sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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