Kavga ihbarına giden polisi bıçakladı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, sokak ortasında kavgaya karışan Bülent B. (30), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine bıçakla saldırıp, bir memuru göğsünden yaraladı. Hafif şekilde yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan Bülent B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi ile 65105 Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokakta kavga eden kişiler olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli ekip sevk edildi. Kavgaya karıştığı ve alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın, polis ekibini görünce ekip aracına saldırdı. Kendisini gözaltına almak isteyen ekibe direnen Bülent B., cebinden çıkardığı bıçakla polislere saldırdı. Ekipteki bir polis memurunu göğsünden bıçakla yaralayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı. Ekipteki diğer polis memurunun durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göğsünden hafif şekilde yaralanan polis memuru, meslektaşları tarından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Bülent B.'yi yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-01-01 03:47:12



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