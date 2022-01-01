Adana Yeşiloba Hipodromu´nda 3 jokey attan düştü

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Jokey Emrah Sincan, ambulansla hastaneye götürüldüAkif ÖZDEMİR / ADANA,(DHA)Adana Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusunda 'Maiden' yarışında jokeyler Emrah Sincan, Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir, mücadele içerisinde birbirine takılıp, attan düştü. Emrah Sincan düştüğü yerden kalkamayınca ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.

Yeşiloba Hipodromu'nda günün 6'ncı koşusu olan 'Maiden' mücadelesi saat 16.00'da start aldı. 1200 metre yarışında son 600 metreye girilirken apranti Nizamettin Demir'in yönetimindeki 'Yamoto' isimli safkan devrildi. Demir'in arkasındaki 'Akkuş Kızı' isimli safkanın jokeyi Emrah Sincan ile 'Eylülcemre' isimli atı kontrol eden jokey Mücahit Bayır da yaşanan kazada attan düştü. Kazada atlar da yere savruldu. Attan düşen jokey Mücahit Bayır ayağa kalkarken, Emrah Sincan ile apranti Nizamettin Demir, sahaya giren ambulansta tedavi altına alındı. Yerden kalkamayan ve omzunda sıkıntı yaşadığı öğrenilen jokey Emrah Sincan, ambulansla hastaneye götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarıştan görüntüler

Jokeylerin düştüğü anlarHABER: Akif ÖZDEMİR KAMERA: ADANA,(DHA)-DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-01-01 16:56:35



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