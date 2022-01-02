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Doğu Akdeniz'de bağışlanan 660 bin ünite kan hastalara umut oldu

DHA

Doğu Akdeniz'de bağışlanan 660 bin ünite kan hastalara umut oldu


Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)TÜRK Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Doğu Akdeniz kentlerinde 2021 yılında bağışlanan 660 bin ünite kanın ihtiyaç sahiplerinin yarasına merhem olduğunu söyledi. Saygılı "2021 yılı çok iyi geçti, inşallah 2022 yılı da aynı bilinç ve duyarlılıkla devam eder" dedi.
Doğu Akdeniz bölgesinde 2021 yılında kan bağışına ilginin yüksek olduğunu belirten Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı "Kan ünitelerini, insanlarımızın şifa bulması, ameliyatlarda kan sıkıntısı yaşanmaması adına bölgedeki 78 hastaneye ulaştırdık. 1 ünite kan 3 hayat kurtarıyor. Başta Adana ve bölgedeki diğer iller olan Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bağışçılarımız çok duyarlı davranıp, 3 ayda bir düzenli kan bağışı yaparak ihtiyaç sahiplerinin yarasına merhem oldu. Hastalar kandan dolayı sıkıntıya düşmedi. 2021 yılı çok iyi geçti, inşallah 2022 yılı da aynı bilinç ve duyarlılıkla devam eder" diye konuştu.
18-30 YAŞ ARASI KİŞİLERDE KAN BAĞIŞI ARTTI 
Kan stoğunda kritik bir durum olmadığının altını çizen Saygılı, özellikle 18-30 yaş arasındaki kesimin bağış oranının arttığını belirtti. Saygılı, şunları söyledi: "Gençlerimizin kan bağışı yapma noktasında duyarlılığı her geçen gün artıyor. Bunda pandeminin de etkisi oldu ama Kızılay'ın ilkokullardan başlayarak, ortaokul, lise ve üniversitelerde verdiği farkındalık eğitimlerinin de çabası var. 18 yaşında, genç kardeşlerimizin bu sorumlulukla 65 yaşına kadar düzenli kan vermeyi sürdürüyor olduğunu düşündüğümüzde bu çok önemli. O nedenle genç kardeşlerimize özel bir çağrı yapıyorum. Onları, en yakın Kızılay noktalarına giderek iyiliği bulaştırma, yüreklerde kandil yakma adına kan bağışı yapmaya davet ediyorum."
AŞILAMA İLE İMMÜN PLAZMAYA İHTİYAÇ AZALDI
Pandeminin yoğun olduğu 2020 yılında immün plazmanın önemli bir çözüm olduğunu hatırlatan Saygılı "2020 yılında immün plazma, hastalığın giderilmesi konusunda önemli bir ihtiyacı karşıladı ama aşılama süreci ve bilinçlenme arttıkça, 3'üncü tur hatırlatma dozlarının da yapılmasıyla plazmaya fazla ihtiyaç kalmamış oldu. Olası ihtiyaç halinde Kızılay stoklarımızda yeteri kadar immün plazma var" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2022-01-02 12:08:28

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