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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adanaspor 2021'e kötü başladı, iyi bitirdi

İHA

Adanaspor 2021'e kötü başladı, iyi bitirdi

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor 2021 yılında oynadığı 36'sı 1. Lig, 2'si kupa olmak üzere toplam 38 karşılaşmada 11 galibiyet, 18 yenilgi aldı. 9 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda toplam 44 gol kaydeden turuncubeyazlılar kalesinde ise 56 gol gördü. Kupada oynanan 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alındı.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında iyi puan toplayan Adanaspor, ligin 2. yarısında 2021 yılına girildikten sonra işler istedikleri gibi gitmedi. Mağlubiyetle başlayan Adanaspor, geçtiğimiz sezon 2021 yılı içinde oynadığı 18 karşılaşmada 3 galibiyet alarak düşme hattının hemen üzerinde ligi bitirdi. 2021 yılının ikinci yarısında ise lige kötü bir başlangıç yapan Adanaspor Sait Karafırtınalar'ın gelmesiyle büyük bir çıkışa geçti. Kötü başladığı 2021 yılını galibiyetle tamamladı.

16 transfer yapıldı
Turuncubeyazlılar 2021 yılı içinde 6'sı geçtiğimiz sezon ar transfer olmak üzere toplam 16 transfer yaptı. 2021 yılı başında takıma kazandırdığı Harun Kaya, Daniel, Fıratcan, Serdar, Ahmethan ve Hüseyin Çolak'ın yanı sıra sezon başında ise şu isimler takıma katıldı: Özer, Roche, Rüştü Hanlı, Kadir Keleş, Bennassier, Thomas, Cem, Kingsley, Tetteh ve Samet Ali.

5 teknik direktör görev aldı
2021'e Yunus Murat Ceylan ile başlayan Adanaspor, Emrah Bayraktar ve Eyüp Arın ile geçtiğimiz sezonu tamamladı. Bu sezona ise Fırat Gül ile başlayan Adanaspor 8. haftada ise Sait Karafırtınalar'ı göreve getirdi ve Karafırtınalar ile de iyi bir çıkış yakaladı. 51 lik Bandırma mağlubiyeti ile göreve başlayan Sait Karafırtınalar 6 puanla 16. sırada aldığı takımı 26 puana taşıdı ve 8. sıraya yerleştirdi.

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