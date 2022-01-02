Bir kitap bir bilet Sertbaş, "Kıvılcımdan Aleve" adlı tek kişilik oyun ile Adana'da

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yılında, ünlü yazar Ertuğrul Sertbaş, tek kişilik gösteriyle Adanalıların konuğu oluyor. Bilet satışı olmayan gösteri için sadece okunmuş bir kitap bağışı karşılığında bilet temin edilebiliyor.

“15 Temmuz Şehidi Mete Sertbaş'ın Hikayesi, Adamın Hikayesi, Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, Atatürk'ün Hikayesi ve Masumiyetin Resmi” gibi eserlerin yazarı olan Ertuğrul Sertbaş, 4 Ocak Salı günü 01 Burda Alışveriş Merkezindeki "Kıvılcımdan Aleve" adlı tek kişilik oyunu ile sevenleriyle buluşacak.

Özel Akdeniz Okulları Genel Müdürü Aycan Aktürk, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ncü yılında, hafızalarda iz bırakacak bir etkinliğe imza atmak istediklerini belirtti. Aktürk, tek kişilik gösteriyi izlemek isteyenlerin isterlerse gösterinin yapılacağı salon girişinde ya da okullarına kitaplarını teslim ederek, karşılığında bilet alabileceklerini bildirdi.

Eğitim Öğretim programını öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini göz önünde bulundurarak yapılandıran ve aynı zamanda Atatürk ilkelerini benimsemiş bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Aktürk, bu gösterinin Atatürk’ün bu ülke için yaptıklarına duydukları minnetin bir ifadesi olacağını vurguladı.

Aktürk, etkinlikte toplanacak kitapların ihtiyacı olan okullara bağışlanacağını sözlerine ekledi.



Kıvılcımdan Aleve

Kıvılcımdan Aleve; Atatürk’le ilgili az bilinen olayları anlatıyor. Tamamen gerçeğe dayanan ve yaşanmış olan bu olaylar birçok farklı kaynaktan edinilen bilgilerle ve bir kısmı da Ertuğrul Sertbaş’ın kendi araştırmalarıyla derlendi. Gösteride, Atatürk’le tanışma fırsatını yakalayan çiftçisinden ordu komutanlarına kadar birçok yerli ve yabancı şahsiyetin onunla ilgili anıları yer alıyor. Bu olayların kimi hüzünlü, kimi eğlenceli, kimi insanın yüreğini bu vatanın bir evladı olmaktan dolayı gurur ve heyecanla dolduran olaylardan oluşuyor.

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