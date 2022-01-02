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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

DHA

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana Karayolu Kozan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Haluk Sevdi yönetimindeki 01 BY 275 plakalı otomobil, Muhammet Bulduklar yönetimindeki 01 D 9093 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Bulduklar ile araçlarda bulunan Simay Ünüvar (23), Ayşe Hümeyra Bulduklar (4) ve Umut Bulduklar (8) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gönderilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2022-01-02 20:50:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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