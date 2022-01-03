Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da Ayşe A. (19), kavga ettiği arkadaşının kız kardeşi Hatice A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi mesire alanında meydana geldi. Ayşe A., iddiaya göre, gece arkadaşı ve onun kız kardeşi Hatice A. ile buluştu. Birlikte mesire alına giden grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzere Hatice A., Ayşe A.'ya bıçakla saldırıp, bacağından ve boynundan yaraladı. Şüpheli ve kardeşi, olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ise bölgedeki özel güvenlik görevlilerine sığınarak yardım istedi. Özel güvenliklerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ayşe A., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hatice A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ

2022-01-03 02:54:12



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