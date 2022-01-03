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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 Ocak Adana’nın Kurtuluş Bayramı’nda meşaleli yürüyüş

İHA

5 Ocak Adana’nın Kurtuluş Bayramı’nda meşaleli yürüyüş

Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 Ocak Adana’nın Kurtuluş Bayramı’nın 100. yılını farklı bir coşku ve heyecanla kutluyor.
Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü 5 Ocak’ta art arda etkinliklerle kutlanacak. 5 Ocak Adana’nın Kurtuluş Bayramı’nda, Adana Büyükşehir Belediyesi önünden Uğur Mumcu Meydanı’na kadar meşaleli yürüyüş yapılacak. Meşaleli yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda, rap sanatçısı Anıl Murat Acar, sahne adıyla Gazapizm Adanalılar için sahneye çıkacak.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıları 5 Ocak kutlamalarına davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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