Anne karnındaki bebek 'öldü' denilip alındı, kefenlendi, ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı (2)

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ÖLMEDEN, MEZARI KAZILDI

Adana´da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi´ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnından düşük yaptığı söylenerek alındıktan sonra kefenlenen ve mezarlık yolunda ağlamaya başlayınca yaşadığı fark edilen erkek bebeğin ailesinin, o sırada mezarını dahi kazdırdığı öğrenildi. Melek Sert, Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeğinden gelecek umutlu haberi beklediğini ve ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-01-03 19:00:55



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