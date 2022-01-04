Şüphe üzerine durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı

Adana’da şüphe üzerine durdurulan kadın ve erkeğin üzerlerinde yapılan aramada kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinden ise uyuşturucu madde çıktı. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgelerinde devriye görevi yapan Yüreğir Devriye Ekipleri, şüphelendikleri Ece Y. İle Serdar K.’yı durdurdu. Durdurulan şüpheliler GBT sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis üzerlerinde arama yaptı. Serdar K.’nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap, esrar maddesi ve 6 bin TL ele geçirildi.

Yüreğir Devriye Ekipleri’nde görev yapan kadın polis memurunun, Ece Y’nin üzerinde yaptığı aramada ise sütyeninden hassas terazi buldu. Her iki şüphelide gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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