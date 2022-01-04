Adana'da kurtuluşun 100. yılı anısına karma sergi

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Adana'nın kurtuluşunun 100. yıl anısına karma sergi açıldı.

Kuruköprü Anıt Müzesi'nde işgal öncesi Adana, işgal dönemi, direniş ve Kuvayi Milliyeciler, kurtuluş ve Ankara Anlaşması, 5 Ocak kutlamaları ve yerel gazetelerden oluşan karma sergi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Akın Avşaroğlu, Sehlikzade Ağa ve Cezmi Yurtsever'in arşivindeki fotoğraflardan oluşuyor.

Kuruköprü Anıt Müzesi'nde açılan sergi 10 Ocak 2022 tarihine kadar görülebilecek.

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