"Yalancının Resmi" Adana'da gala yapacak

Mizah Evi Oyuncuları, İhsan Ustaoğlu’nun yönettiği, Memet Baydur’un yazdığı ‘Yalancının Resmi’oyunuyla Adana’da gala yapacak.

Memet Baydur’un 20. ölüm yıldönümünde, İhsan Ustaoğlu’nun sahnede 38. yılına denk gelen oyunda, tango ve Fransızca şarkı eşliğinde izleyiciler, yalnız insanın yalnızlığını kırmak ve iç hesaplaşmaları ile karşı karşıya kalacaklar.

Oyun; oğlu öldürülen eski polis ve gemici bir adamın parkta karşılaştığı bir kadına hayat hikayesini anlatmasıyla başlar. Yalanlar, gülümseyişler, gözyaşları ve doğrularla bezenmiş oyunda, kadın erkek ilişkileri değiştirilip dönüştürülüyor.

Nazım Hikmet’den Orhan Veli’ye Pablo Picasso’dan Yuri Gagarin’e Edith Piaf ve Pavarotti’den Albert Einstein’e birçok kişiyle karşılaşılan oyunda; ölümhayatdoğruyalangerçek kavramları sorgulanıyor. Oyun tek perde ve bir saat sürüyor.

Oyun, 11 Ocak 2022 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda seyircisinin karşısına çıkacak.

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