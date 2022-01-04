Eşi ve evlatlarını toprağa veren annenin gözyaşları sel oldu Adana’da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve 2 evladının cenazeleri defnedildi

Adana’da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve 2 evladı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşi ve evlatlarını toprağa veren Asiye Çulha ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4182 Sokak'taki 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin’i (6) okula göndermek için kalktı. Marangoz eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne, cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediği çocuklarının ve eşinin hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı.

Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Samet, Ali ve Hüseyin Çulha’nın cansız bedenleri, otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınarak Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından baba ve 2 evladının cansız bedenleri yan yana defnedildi. Eşi ve evlatlarını toprağa veren Asiye Çulha ise cenazede güçlükle ayakta durabildi. Metanetini toplayarak evlatlarının tabutların yanına gelen Çulha, uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Çulha ailesinin yakınları katıldı.

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