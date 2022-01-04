Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve 2 oğlu öldü (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



EŞİ VE ÇOCUKLARININ TABUTLARINA DOKUNUP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adana´da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Samet Çulha (40) ile oğulları Ali (9) ve Hüseyin Çulha´nın (6) Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsileri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan baba ve 2 oğlunun cenazeleri, Buruk Mezarlığı´na götürüldü. Buradaki cenazeye Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, Çulha ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede eşi ve çocuklarının tabutlarına dokunan Asiye Çulha, gözyaşlarına boğuldu. Asiye Çulha, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Samet Çulha ile oğulları Ali ve Hüseyin Çulha, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-04 15:20:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.