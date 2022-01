TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ayda 100 bine ulaştı

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ara buluculuğun önemine dikkat çekerek, "Şu an ülke genelinde ara buluculuğa gelen başvuru sayısı, ayda 100 bine ulaşmış durumda. Demek ki attığımız adım başarılı oldu" dedi.

Kentte yapılan Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra eski TBMM Başkanı ve Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bazı milletvekilleri, oda başkanları ile kurum yetkilileri katıldı. Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç, açılış konuşmasında ara buluculuğun iş dünyası için önemli çözüm merkezi olduğunu belirterek, "Bu kapsamda Adana Sanayi Odası olarak TOBBUYUM iş birliğiyle ara buluculuk faaliyetlerine bölgemizde Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak başlıyoruz" dedi.

'MİRAS DAVASI 4 SAATTE ÇÖZÜLDÜ'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Türkiye genelinde 55 odada ara buluculuk merkezinin faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, 390 ara bulucunun bu merkezlerde çalıştığını dile getirdi. Diğer ara bulucuları da merkezlerde görev almaya davet eden Hisarcıklıoğlu, "Şu an ülke genelinde ara buluculuğa gelen başvuru sayısı, ayda 100 bine ulaşmış durumda. Demek ki attığımız adım başarılı oldu. Toplumda da bu konu hakkında bilgi arttı ve bunun faydalarını da insanlar görmeye başladı. Mesela Seydişehir'de 28 farklı kişiyi ilgilendiren ve 2 yıldır devam eden bir miras davası, ara buluculukta 4 saatte çözüldü. Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme, bizim için önemli ve değerlidir" diye konuştu.

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Çiçek ise projenin önemini vurgulayarak, ara buluculuğun ülkeye geliş sürecini anlattı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

